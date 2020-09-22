В Украине за месяц количество переселенцев возросло на 3,3 тыс. человек
Взято на учет 1 457 665 переселенцев
Взято на учет 1 457 665 переселенцев
По состоянию на 22 сентября 2020 года количество переселенцев увеличилось на 3 390 человек, по сравнению с 31 августа текущего года.
Об этом сообщает Правительственный портал, пишет RegioNews.
По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 457 665 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.
Напомним, заместитель главы делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что под мандатом Совета безопасности ООН можно сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.
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