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22 сентября 2020, 15:13 2

В Украине за месяц количество переселенцев возросло на 3,3 тыс. человек

22 сентября 2020, 15:13 2
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Взято на учет 1 457 665 переселенцев
Взято на учет 1 457 665 переселенцев
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По состоянию на 22 сентября 2020 года количество переселенцев увеличилось на 3 390 человек, по сравнению с 31 августа текущего года.

Об этом сообщает Правительственный портал, пишет RegioNews.

По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 457 665 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Напомним, заместитель главы делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что под мандатом Совета безопасности ООН можно сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

переселенцы оккупация Крым Донбасс правительство
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