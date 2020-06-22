Cутки на Донбассе: боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Оккупанты использовали запрещенные вооружения

Оккупанты использовали запрещенные вооружения

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Противник применял против украинских военных запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские военные использовали штатное вооружение для подавления огневых средств захватчиков. Благодаря этому, вражеские формирования прекратили обстрел.

В штабе ООС отмечают, что с начала текущих суток зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня. Стреляли вблизи Орехового, Хутора Свободный и Голубовского.

Кроме того, оборонительные укрепления наших военнослужащих неподалеку Попасной враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов. Потери противника уточняются.

Напомним, сутками ранее в штабе ООС зафиксировали 28 обстрелов, ранены трое военных.