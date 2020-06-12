СБУ объявила о подозрении участникам террористической группы "ЛНР"

Среди участников антиукраинской информационной группы – российский кадровый разведчик

Среди участников антиукраинской информационной группы – российский кадровый разведчик

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в посягательстве на основы национальной безопасности двум представителям террористической организации «ЛНР» и их куратору – кадровому офицеру ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Злоумышленники принадлежат к руководящему звену специального антиукраинского информационного подразделения, более известного как группа "Сапфир".

Группа занималась обеспечением информационного сопровождения гибридной агрессии против Украины. По заданию врага, через социальные сети они проводили специальные пропагандистские акции, распространяли фейковые новости для дискредитации украинского войска и обострения социально-политической обстановки на мирной территории страны.

Отдельным направлением деятельности подразделения был сбор разведывательной информации о дислокации, структуре, численности и маршрутах передвижения военных подразделений, задействованных в проведении операции Объединенных сил.

Двум ключевым участникам информгруппы – "чиновнику" и руководительнице бандформирования "народной милиции" террористической организации "ЛНВ" дополнительно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Действия российского куратора квалифицировано как подстрекательство к государственной измене.

Ранее им инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УКУ.

Напомним, вчера в Северодонецке СБУ прекратила работу call-центра, который обслуживал российский бизнес