СБУ оголосила про підозру учасникам терористичної групи "ЛНР"

Серед учасників антиукраїнської інформаційної групи – російський кадровий розвідник

Серед учасників антиукраїнської інформаційної групи – російський кадровий розвідник

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в посяганні на основи національної безпеки двом представникам терористичної організації «ЛНР» та їх куратору – кадровому офіцеру ГУ Генштабу Збройних сил РФ.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Зловмисники належать до керівної ланки спеціального антиукраїнського інформаційного підрозділу, більш відомого як група "Сапфір".

Група займалася забезпеченням інформаційного супроводу гібридної агресії проти України. За завданням ворога, через соціальні мережі вони проводили спеціальні пропагандистські акції, розповсюджували фейкові новини для дискредитації українського війська та загострення соціально-політичної обстановки на мирній території країни.

Окремим напрямом діяльності підрозділу був збір розвідувальної інформації про дислокацію, структуру, чисельність та маршрути пересування воєнних підрозділів, задіяних в проведенні операції Об’єднаних сил.

Двом ключовим учасникам інформгрупи – "урядовцю" та керівниці бандформування "народної міліції" терористичної організації "ЛНР" додатково повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Дії російського куратора кваліфіковано як підбурювання до державної зради.

Раніше їм було інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.

Нагадаємо, вчора у Сєвєродонецьку СБУ припинила роботу call-центру, який обслуговував російський бізнес