Оккупанты "ЛНР" переименовали Луганск в Ворошиловград
"Документ" в Facebook опубликовал украинский журналист Андрей Дихтяренко, пишет RegioNews.
В тексте говорится, что наименование "город Ворошиловград" будет использоваться наряду с наименованием "город Луганск" при проведении мероприятий, пов'связанных со Второй мировой войной.
Справка: Луганск назывался Ворошиловградом в 1935-1958 и 1970-1990 годах в честь советского военного Климента Ворошилова.
Ворошилов родился 23 января 1881 года. В 1953 - 1960 годах был председателем президиума верховного совета СССР. Дважды герой Советского Союза, герой социалистического труда. Один из первых Маршалов Советского Союза (1935 год). Во время Большого террора Ворошилов в числе других приближенных Сталина участвовал в рассмотрении так называемых "расстрельных списков".
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