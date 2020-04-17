Оккупанты "ЛНР" переименовали Луганск в Ворошиловград

Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым переименовал Луганск в Ворошиловград

Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым переименовал Луганск в Ворошиловград

"Документ" в Facebook опубликовал украинский журналист Андрей Дихтяренко, пишет RegioNews.

В тексте говорится, что наименование "город Ворошиловград" будет использоваться наряду с наименованием "город Луганск" при проведении мероприятий, пов'связанных со Второй мировой войной.

Справка: Луганск назывался Ворошиловградом в 1935-1958 и 1970-1990 годах в честь советского военного Климента Ворошилова.

Ворошилов родился 23 января 1881 года. В 1953 - 1960 годах был председателем президиума верховного совета СССР. Дважды герой Советского Союза, герой социалистического труда. Один из первых Маршалов Советского Союза (1935 год). Во время Большого террора Ворошилов в числе других приближенных Сталина участвовал в рассмотрении так называемых "расстрельных списков".

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