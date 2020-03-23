В КПВВ "Станица Луганская" женщина пыталась купить "пропуск" через линию разграничения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
В КПВВ женщина прибыла с временно оккупированной территории и знала о прекращении пропуска. По словам пограничников, у нее не было никаких документов, подтверждающих наличие критически важных жизненных обстоятельств для пересечения линии разграничения. Поэтому женщина решила купить пропуск за взятку в 500 гривен, но пограничник ответил отказом. Тогда женщина вложила в паспорт 200 евро с уверенностью, что такая сумма точно поможет ей беспрепятственно попасть на подконтрольную территорию Украины, но и на этот раз военнослужащий ответил отказом.
Факт дачи неправомерного вознаграждения задокументировали пограничники, дальше этим правонарушением займется полиция.
Напомним, с полуночи 22 марта пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств временно прекратили. Ранее Россия закрыла границу с "Л/ДНР", позже запрет сняли.
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