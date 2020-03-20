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20 марта 2020, 17:34 8

Женщина пыталась вывезти из "ДНР" два миллиона гривен

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20 марта 2020, 17:34 8
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Правоохранительные органы ООС предупредили незаконную попытку перевозки наличных через КПВВ в Донецкой области
Фото: ООС
Правоохранительные органы ООС предупредили незаконную попытку перевозки наличных через КПВВ в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На днях на КПВВ "Мар`инка" правохранители остановили для проверки автомобиль ВАЗ 21061, который двигался с временно оккупированных территорий в город Курахово Донецкой области. У пассажирки обнаружили и изъяли более 2 миллионов гривен, которые были скрыты под одеждой.

В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении согласно действующему законодательству.


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