Женщина пыталась вывезти из "ДНР" два миллиона гривен

Правоохранительные органы ООС предупредили незаконную попытку перевозки наличных через КПВВ в Донецкой области

Фото: ООС

Правоохранительные органы ООС предупредили незаконную попытку перевозки наличных через КПВВ в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На днях на КПВВ "Мар`инка" правохранители остановили для проверки автомобиль ВАЗ 21061, который двигался с временно оккупированных территорий в город Курахово Донецкой области. У пассажирки обнаружили и изъяли более 2 миллионов гривен, которые были скрыты под одеждой.

В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении согласно действующему законодательству.