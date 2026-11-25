Фото: СБУ

В Харьковской области суд назначил 11 лет заключения мужчине, который во время российской оккупации Изюма добровольно вступил в псевдоподразделение "МВД РФ" и помогал захватчикам преследовать местных жителей

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает RegioNews .

Коллаборанта также лишили права занимать должности в органах государственной власти и правоохранительных органах сроком до 12 лет и конфисковали его имущество.

По данным следствия, осужденный — местный безработный, после захвата Изюма в 2022 году перешедший на сторону россиян и добровольно вступивший в оккупационный "филиал МВД РФ".

Там он был назначен "инспектором дорожно-патрульной службы", хотя фактически он исполнял обязанности так называемого участкового.

В этой должности мужчина помогал оккупантам похищать местных жителей и грабить их имущество под видом обысков по сфабрикованным делам.

Кроме того, он патрулировал улицы Изюма, обнаруживал участников движения сопротивления и способствовал их незаконному заключению.

За сотрудничество с россиянами коллаборант получал продовольственные пайки русской армии и зарплату в рублях.

Сотрудники СБУ задержали мужчину в октябре 2022 года во время стабилизационных мероприятий в уволенном Изюме.

Суд признал его виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность. С учетом сотрудничества со следствием ему назначили 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности в органах государственной власти и правоохранительных органов сроком до 12 лет.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.