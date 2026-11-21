Фото из открытых источников

Певица Даша Майорова с любимым Эрнестом Абрамовым в отношениях более трех лет. Она рассказала, почему они до сих пор не женились

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Даша Майорова рассказала, что с любимым Эрнестом ее связывают не только отношения, но и творчество. Оказалось, они вместе создают музыку. По ее словам, он напрямую связан с ее работой.

При этом со свадьбой они еще не спешат. По словам артиски, они пока даже не обсуждают женитьбу. Даша добавила, что предложения руки и сердца Эрнеста еще не получала.

Напомним, ранее победительница "Холостяка" вышла замуж. В сети появились фото со свадьбы Екатерины Лозовицкой.