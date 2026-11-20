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Известный украинский актер Роман Ясиновский откровенно рассказал о заработках. По его словам, зарплаты из театра ему на жизнь не хватает

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Роман Ясиновский играет около 18 ролей в театре Франко. Это и актерские роботы, и массовые сцены. При этом он отметил, что ему приходится искать дополнительные источники дохода.

"Я сначала как-то думал, что это несправедливо, но потом я это принял. Да, мне хочется большей зарплаты, конечно, потому что этой зарплаты в театре, мне ее не хватает очень сильно", - говорит актер.

Он отметил, что, несмотря на работу в театре, преподавание и съемку в кино, он до сих пор берет заказ как водитель такси. Дополнительные поездки стали важной частью его бюджета.

"Мне конкретно нужно в месяц зарабатывать примерно 2000 долларов. Конкретно, чтобы закрыть свои потребности и дочери. А в театре у меня зарплата 23 000. Я преподаватель, но я не буду даже говорить, сколько это стоит", - говорит артист.

Напомним, ранее мужчина актрисы Наталья Денисенко рассказал, сколько он зарабатывает. По его словам, сумма может отличаться ежемесячно.