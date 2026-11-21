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Певица Алина Гросу прокомментировала слухи о своей семье. Она объяснила, на чем действительно зарабатывают ее родители

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Нередко говорят, что якобы у Алины Гросу очень состоятельные родители. При этом артистка рассказала, что на самом деле у них не такой уровень дохода, чтобы иметь собственный самолет. Однако у ее родителей действительно есть бизнес: их дело связано с производством яиц.

"Родители занимаются яйцами. Очень многие говорят, что у нас очень большое состояние, то у нас самолетов, если что, нет. Главный бизнес родителей - это именно яйца", - говорит Алина Гросу.

Напомним, ранее мужчина актрисы Наталья Денисенко рассказал, сколько он зарабатывает. По его словам, сумма может отличаться ежемесячно.