Кровотеча та шви: дружина Віктора Павліка розповіла про його стан після операції
60-річний Віктор Павлік переніс серйозну операцію. Його дружина розповіла, як він відновлюється
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Катерина Репяхова розповіла, що Віктору Павліку наклали шви, а зараз - у нього залишились сильні гематоми. За її словами, ще в першій лікарні йому казали накладати шви, проте артист хотів звернутися до хірургині, яка його оперувала. Згодом сталось так, що допомогу йому надали в Київській міській клінічній лікарні №1.
"Нам оперативно надали кваліфіковану медичну допомогу. Безмежно вдячна за професіоналізм, небайдужість і людяність", - каже дружина співака.
Нагадаємо, що раніше Віктор Павлік переніс повторне стоматологічне втручання, оскільки попередній імплант тріснув. Цього разу йому нарощували кісткову тканину та встановлювали новий імплант. Вночі він прокинувся з повним ротом крові, а кровотеча сама не припинялась. Саме так він потрапив до лікарні.