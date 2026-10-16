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16 жовтня 2026, 23:55

Кровотеча та шви: дружина Віктора Павліка розповіла про його стан після операції

16 жовтня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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60-річний Віктор Павлік переніс серйозну операцію. Його дружина розповіла, як він відновлюється

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Катерина Репяхова розповіла, що Віктору Павліку наклали шви, а зараз - у нього залишились сильні гематоми. За її словами, ще в першій лікарні йому казали накладати шви, проте артист хотів звернутися до хірургині, яка його оперувала. Згодом сталось так, що допомогу йому надали в Київській міській клінічній лікарні №1.

"Нам оперативно надали кваліфіковану медичну допомогу. Безмежно вдячна за професіоналізм, небайдужість і людяність", - каже дружина співака.

Нагадаємо, що раніше Віктор Павлік переніс повторне стоматологічне втручання, оскільки попередній імплант тріснув. Цього разу йому нарощували кісткову тканину та встановлювали новий імплант. Вночі він прокинувся з повним ротом крові, а кровотеча сама не припинялась. Саме так він потрапив до лікарні.

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