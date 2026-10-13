Автогаз и дизель "идут на рекорд": как выросли цены на АЗС
Цены на горючее в Украине остаются нестабильными. В настоящее время растет стоимость на все типы топлива
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 13 октября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,50 гривны за литр (+0,09 гривны);
- бензин А-95 – 89,48 гривны за литр (+0,12 гривны);
- бензин А-92 – 86,06 гривны за литр (+0,05 гривны);
- дизтопливо – 98,74 гривны за литр (+0,06 гривны);
- автогаз – 46,70 гривны за литр (+0,46 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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