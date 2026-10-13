В Виннице тайно похоронили Анатолия Кашпировского

Фото: Общественное. Винница

В Виннице на Центральном кладбище похоронили Анатолия Кашпировского, умершего в России в возрасте 87 лет. Гроб с его телом доставили на кладбище 13 октября

Об этом сообщило "Общественное. Винница" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews .

По информации издания, Кашпировского похоронили на Центральном кладбище рядом с могилами его родителей Михаила и Ядвиги и дочери Елены. Его могила расположена примерно в 20 метрах от захоронений родных.

Ранее российские СМИ со ссылкой на племянника Кашпировского Юрия Мамаева сообщали, что часть праха планировали похоронить в Виннице, а часть оставить в Москве. По их данным, это соответствовало последней воле Кашпировского. Впоследствии Мамаев сообщил о перевозке в Украину гроба с телом.

Директор Кашпировского Сергей Рыжих рассказывал, что он составил завещание в 2020 году, а в 2022-м переписал его. Содержание документов публично не раскрывалось.

О времени и месте захоронения заранее не сообщалось.

Анатолий Кашпировский стал известен в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам, во время которых заявлял о возможности влиять на здоровье людей на расстоянии. Он скончался в России в возрасте 87 лет.