Певица alyona alyona уехала из Киева

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Украинская певица alyona решила переехать из Киева. По ее словам, в последнее время она жила на два города

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Артистка рассказала, что почти постоянно находится в поездах. Однако из-за постоянных обстрелов она не может гарантировать, что повсюду будет успевать. Потому она решила переехать из столицы. Теперь она будет жить на Франковщине, где у нее живет любимый мужчина.

"За последнее время я просто устала жить в поездах. Франковщина для меня уже давно как родная: здесь любимый человек, друзья, фотостудия, музыканты, атмосфера и природа. Я постоянно сюда ездила, но из-за постоянных задержек и смещения графиков поездов стало почти невозможно планировать работу и жизнь. Пора выбрать себя, немного успокоиться и замедлиться", - говорит певица.

Она призналась, что в последнее время занималась всем, кроме творчества. Теперь, на новом месте, она планирует снова писать музыку.

Напомним, ранее певица Светлана Тарабарова решила увезти детей в более безопасную область. Это произошло после взрывов в Киевской области.