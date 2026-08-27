Шеф-повар Евгений Клопотенко признался, заставляет ли жену готовить

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Евгений Клопотенко часто говорит о том, что кулинария доставляет ему удовольствие. Теперь он рассказал, кто готовит в его браке

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Евгения Клопотенко, он никогда не просит жену готовить. Екатерина готовит только тогда, когда сама хочет. Сам же кулинар очень любит что-то сделать, когда возвращается домой, потому что для него это удовольствие.

"Не прошу ее, но иногда она может приготовить то, что хочет. Например, вителло тоннато (классическое итальянское блюдо, – прим. ред.) Может, оно и желает стоять на кухне регулярно, но мне об этом не говорит. Да и я обожаю это: и на работе, и дома, и можно было бы всю жизнь", - готовил бы всю жизнь.

Кроме еды, у него есть и другие увлечения. К примеру, шеф-повар любит ездить на рыбалку.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская устроили свадьбу в украинском стиле. В сети появились фото с празднования.