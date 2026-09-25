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25 сентября 2026, 00:55

"Я не обезьяна": певец Шугар жестко обратился к поклонникам

25 сентября 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Известный певец Шугар внезапно обратился к поклонникам. Он признался, что хотел бы не быть популярным

Об этом сообщает ТСН , передает RegioNews .

По словам артиста, часто он получает очень назойливые просьбы о фото или видеопоздравлении. По его словам, к нему могут таким образом подходить даже, когда он просто ест или проводит время с женой. Также артист пожаловался на съемку у его собственного дома без разрешения. Его жена, говорит Шугар, часто беспокоится, когда к ним на улицах бегут подростки.

"Я не хочу быть популярным. Не хочу, чтобы ко мне относились будто я что-то виноват. Я не хочу, чтобы от меня требовали развлекать детей, когда я прихожу с женой в заведение и там у кого-то детский день рождения", - заявил исполнитель.

Он заявил, что люди фотографируют его в магазинах, стучат в окна автомобиля, приходят к двери дома и требуют сделать фотоснимки. Когда он отказывает сделать видеопоздравления, у людей отрицательная реакция.

"Я просто хочу прийти в магазин и не оглядываться, что меня кто-то снимает, когда я выбираю йогурт. Не надо нас снимать негде, это очень неприятно! Не хочу с женой бегом бежать к авто, чтобы быстрее уехать, потому что на нас все смотрят и обсуждают. Я не обезьяна, не аниматор", - говорит артист.

Справка. Шугар (настоящее имя – Олег Шкарпета) – популярный украинский певец и блогер. До музыкального успеха работал дизайнером, выступал в барах Хмельницкого. Его хиты стали популярны в TikTok и набрали миллионы просмотров на YouTube.

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