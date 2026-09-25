Киевлянин украл с METRO коняку и пошел под суд

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В Киеве судили мужчину, укравшего алкоголь из супермаркета. Кроме того, после кражи у него нашли наркотики.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, мужчина зашел в отдел алкогольных напитков, а когда убедился, что за ним никто не следит, украл три бутылки коньяка. В целом стоимость товара составляет более 4 тысяч гривен. Он спрятал бутылки в рюкзак, прошел антикражные рамки и скрылся с места совершения уголовного преступления.

Кроме того, когда мужчина был у озера, он нашел полиэтиленовый пакет с запрещенными веществами. Тогда, по данным следствия, он решил покупать и хранить запрещенные вещества в течение года после осуждения этого же нарушения закона. После этого он стал покупать и хранить опасные вещества.

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.