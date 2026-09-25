ГНС получила нового исполняющего обязанности руководителя

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Кабинет Министров Украины назначил Юрия Конюшенко первым заместителем руководителя Государственной налоговой службы и временно возложил на него исполнение обязанностей главы ГНС

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .

Перед новым исполняющим обязанности руководителя службы поставили ряд задач.

Среди них обеспечение слаженной и бесперебойной работы ГНС, выполнение планов поступлений в государственный бюджет, а также усовершенствование и упрощение администрирования налогов.

Отдельно среди приоритетов определили улучшение взаимодействия налоговой службы с бизнесом и обеспечение открытого диалога с налогоплательщиками.

Таким образом, Конюшенко будет временно руководить Государственной налоговой службой на период исполнения обязанностей руководителя ГНС.

Напомним, что ранее полковник Артем Мартыненко был назначен на должность заместителя Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.