ГНС получила нового исполняющего обязанности руководителя
Кабинет Министров Украины назначил Юрия Конюшенко первым заместителем руководителя Государственной налоговой службы и временно возложил на него исполнение обязанностей главы ГНС
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.
Перед новым исполняющим обязанности руководителя службы поставили ряд задач.
Среди них обеспечение слаженной и бесперебойной работы ГНС, выполнение планов поступлений в государственный бюджет, а также усовершенствование и упрощение администрирования налогов.
Отдельно среди приоритетов определили улучшение взаимодействия налоговой службы с бизнесом и обеспечение открытого диалога с налогоплательщиками.
Таким образом, Конюшенко будет временно руководить Государственной налоговой службой на период исполнения обязанностей руководителя ГНС.
Напомним, что ранее полковник Артем Мартыненко был назначен на должность заместителя Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.