Последствия обстрелов: ударит ли это по кошелькам украинцев – что будет с ценами
Вражеские атаки на инфраструктуру влияют на экономику. Эксперты объяснили, почувствуют ли украинцы это на ценах уже осенью
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, что цены производителей пищевой продукции выросли на 1%. Он отметил, что это скорее фактор выбитых составов и логистики. Также отмечается, что поставщики света, газа и воды подняли прайсы на 1,2%.
Кроме того, мясо выросло в цене более чем на 2%. Хлеб подорожал на 1,5%. Молочные продукты подорожали на 1,5%. При этом дефицита товаров в Украине нет.
Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Падение цен на дизель прекратилось: какие ценники на АЗС
25 сентября 2026, 23:55На Прикарпатье аферисты в соцсетях выманили у людей почти полмиллиона
25 сентября 2026, 23:20Зеленский после Ставки: Украина ускоряет производство перехватчиков реактивных "шахедов"
25 сентября 2026, 22:58Киевлянин украл с METRO коняку и пошел под суд
25 сентября 2026, 22:55В Днепре мужчина и женщина искали наркотики вместе с малышом
25 сентября 2026, 22:40ГНС получила нового исполняющего обязанности руководителя
25 сентября 2026, 22:20В "Обереге" обнаружили сотни фиктивных мобилизаций: подозрения получили руководители РТЦК
25 сентября 2026, 21:50На Буковине мотоциклист решил погонять на встречке: его пассажирка пострадала
25 сентября 2026, 21:35Оккупанты атаковали дроном лицей в Киевской области: произошел пожар
25 сентября 2026, 21:26
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »