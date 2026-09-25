Последствия обстрелов: ударит ли это по кошелькам украинцев – что будет с ценами

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Вражеские атаки на инфраструктуру влияют на экономику. Эксперты объяснили, почувствуют ли украинцы это на ценах уже осенью

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, что цены производителей пищевой продукции выросли на 1%. Он отметил, что это скорее фактор выбитых составов и логистики. Также отмечается, что поставщики света, газа и воды подняли прайсы на 1,2%.

Кроме того, мясо выросло в цене более чем на 2%. Хлеб подорожал на 1,5%. Молочные продукты подорожали на 1,5%. При этом дефицита товаров в Украине нет.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.