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24 сентября 2026, 01:35

Даша Кацурина откровенно рассказала, сколько ей стоил новый бизнес во время войны

24 сентября 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Бизнесвумэн Даша Кацурина открыла новое пространство в Украине во время войны. По ее словам, на открытие нового дела она потратила собственные средства

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Даша Кацурина объяснила, что она получает зарплату как совладелица сети ресторанов, которые открыла вместе с бывшим мужем Мишей Кацуриным. При этом из нового пространства, которое она открыла недавно, она пока ничего не получает. В будущем ее зарплата будет составлять 80 тысяч гривен.

"Я все свои дивиденды за последний год из всех бизнесов отдавала, инвестировала многое. Брала дополнительную блогерскую рекламную работу. Я получаю зарплату из "Приветов", - рассказала Даша Кацурина.

Она призналась, что наибольшая часть всех расходов приходится на обустройство реконструируемого помещения. На это бизнесвумен потратила 1200000 гривен. Однако это не единственные издержки.

Только вытяжка и ее установка стоила 60 000 долларов (2 640 000 гривен по актуальному курсу НБУ). На слайсер и вакууматор ушло еще 4000 евро (204000 гривен), а витрина стоила 7000 евро (357000 гривен).

Напомним, ранее Даша была замужем за ресторатором Мишей Кацуриным. У них в браке родились двое детей: дочь Саша и сын Иван. Впоследствии пара развелась. В 2023 году Миша Кацурин женился на певице Надежде Дорофеевой. В настоящее время бывшие супруги продолжают вести совместный бизнес и воспитывать детей.

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