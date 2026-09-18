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18 вересня 2026, 01:35

Співачка Надя Дорофєєва готується до операції

18 вересня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно перенесла крововилив у голосову зв'язку. Наразі вона сподівається, що операція не знадобиться

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Медики давали артистці показання, щоб виправити ситуацію з крововиливом у голосову зв'язку хірургічним шляхом. Зараз Надя Дорофєєва поступово відновлюється. Вона потроху повертається до співу, хоч і зізнається - це трохи страшно.

Проте операція, за словами артистки, у майбутньому знадобиться. Хоча вона все ж сподівається, що цього вдасться уникнути.

"Перші розспівки. Якщо чесно, то було страшнувато починати. Ситуація по голосу така: наразі співати можна. Але з часом, колись, скоріш за все доведеться зробити планову операцію. Сподіваюся, що все ж таки станеться диво і до цього не дійде", - говорить співачка.

Нагадаємо, раніше співачка Надя Дорофєєва скасовувала виступи черезх крововилив у голосову зв'язку. Лкарі на 10 днів прописали артистці режим тиші. Лише після цього вона почала повертатись до репетицій.

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