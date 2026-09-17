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17 сентября 2026, 22:40

Украинские военные показали, как накрыли огнем укрытие россиян

17 сентября 2026, 22:40
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Фото из открытых источников
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Украинские защитники продолжают уничтожать врага по разным направлениям. Военные показали, как они атаковали укрытие врага

Такими кадрами поделилось Сводное подразделение ГПД НПУ "Стрелецкие", передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть, как украинские военные с помощью дронов атакуют вражеские укрытия, блиндажи и места сосредоточения.

"Эффективное использование FPV-дронов - результат точности, профессиональности и слаженной работы расчетов. Это помогает наносить противнику потери и ослаблять его боевые возможности", - говорят военные.

Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны уничтожили российский "Град".

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