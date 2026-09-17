Дизель в мире на исторических максимумах. А что по бензину?

Вчера я отметил исторический момент, а именно рекорд цен на дизтопливо в мире – $1644/т. Эти фантастические цифры мир увидел на этой неделе. Именно поэтому ценники на украинских АЗС вплотную подошли к такой же рекордной отметке в 100 грн/л.

Вчера я отметил исторический момент, а именно рекорд цен на дизтопливо в мире – $1644/т. Эти фантастические цифры мир увидел на этой неделе. Именно поэтому ценники на украинских АЗС вплотную подошли к такой же рекордной отметке в 100 грн/л.

Фото из открытых источников

В комментариях спрашивают, а что по бензину? Докладываю.

На этой неделе, а именно позавчера, бензин также установил исторический ценовой рекорд – $1377 за тонну. Отсюда и пересечение этой недели отметки в 90 грн/л.

Обратите внимание на разницу цен с дизтоплива – почти $300/т, тогда как до войны в Иране она не превышала $50, а преимущественно составляла $10-20/т. Да и на наших колонках она была почти одинакова. Это иллюстрирует именно "дизельную" проблематику текущего кризиса, поскольку это наиболее востребованный продукт и именно его уходило из Персидского залива и раши. В 2023 году Европа отказалась от импорта российского дизеля, сделав ставку в том числе и на Ближний Восток, но это работало до "гениального" плана от Трампа под названием "Эпическая ярость" – военной кампании США против Ирана. После этого мир получил ценовой шок, от которого еще должен оправиться.

Я напомню, что 95% "светлых" нефтепродуктов – бензина и дизтоплива – мы импортируем, то есть покупаем на мировом рынке. И соответственно по мировым ценам. К ним добавляются премия зарубежных поставщиков, внешняя и внутренняя логистика. То есть Украина импортирует горючее вместе с ценой. По такой же цене покупают горючее и европейцы. Рынок один, а зарплаты, к сожалению, у нас немного разные.

В общем, "топливный" кризис накрыл весь мир и Европу со Штатами в частности. Во Франции нехватка горючего на АЗС, в Германии цена превысила 2,5 евро за литр, в Штатах дизель где-то упал за $8 за галлон.

Перспектива так же туманна, как и предстоящее течение событий на Ближнем Востоке. Сегодня котировки немного присели, возможно, на этих уровнях ситуация застабилизируется. Ибо мировая экономика таких цен не вывезет, и это должно включать механизмы, которые остановят этот взлет.

PS На фото цена на потолке немецкой АЗС позавчера в 11:59 и 12:00. 25-30 евроцентов или на 13-15 грн/л!