14:05  17 сентября
В Житомирской области мужчина с топором набросился на отчима
09:51  17 сентября
Четыре дня в лесу: на Житомирщине нашли живой женщину, которая пошла за грибами
08:11  17 сентября
В Умани во время Рош ха-Шана нашли тело 45-летнего хасида
UA | RU
UA | RU
Сергей Куюн директор "Консалтинговой группы А-95" info@regionews.ua
17 сентября 2026, 21:25

Дизель в мире на исторических максимумах. А что по бензину?

17 сентября 2026, 21:25
Читайте також українською мовою
Вчера я отметил исторический момент, а именно рекорд цен на дизтопливо в мире – $1644/т. Эти фантастические цифры мир увидел на этой неделе. Именно поэтому ценники на украинских АЗС вплотную подошли к такой же рекордной отметке в 100 грн/л.
Вчера я отметил исторический момент, а именно рекорд цен на дизтопливо в мире – $1644/т. Эти фантастические цифры мир увидел на этой неделе. Именно поэтому ценники на украинских АЗС вплотную подошли к такой же рекордной отметке в 100 грн/л.
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В комментариях спрашивают, а что по бензину? Докладываю.

На этой неделе, а именно позавчера, бензин также установил исторический ценовой рекорд – $1377 за тонну. Отсюда и пересечение этой недели отметки в 90 грн/л.

Обратите внимание на разницу цен с дизтоплива – почти $300/т, тогда как до войны в Иране она не превышала $50, а преимущественно составляла $10-20/т. Да и на наших колонках она была почти одинакова. Это иллюстрирует именно "дизельную" проблематику текущего кризиса, поскольку это наиболее востребованный продукт и именно его уходило из Персидского залива и раши. В 2023 году Европа отказалась от импорта российского дизеля, сделав ставку в том числе и на Ближний Восток, но это работало до "гениального" плана от Трампа под названием "Эпическая ярость" – военной кампании США против Ирана. После этого мир получил ценовой шок, от которого еще должен оправиться.

Я напомню, что 95% "светлых" нефтепродуктов – бензина и дизтоплива – мы импортируем, то есть покупаем на мировом рынке. И соответственно по мировым ценам. К ним добавляются премия зарубежных поставщиков, внешняя и внутренняя логистика. То есть Украина импортирует горючее вместе с ценой. По такой же цене покупают горючее и европейцы. Рынок один, а зарплаты, к сожалению, у нас немного разные.

В общем, "топливный" кризис накрыл весь мир и Европу со Штатами в частности. Во Франции нехватка горючего на АЗС, в Германии цена превысила 2,5 евро за литр, в Штатах дизель где-то упал за $8 за галлон.

Перспектива так же туманна, как и предстоящее течение событий на Ближнем Востоке. Сегодня котировки немного присели, возможно, на этих уровнях ситуация застабилизируется. Ибо мировая экономика таких цен не вывезет, и это должно включать механизмы, которые остановят этот взлет.

PS На фото цена на потолке немецкой АЗС позавчера в 11:59 и 12:00. 25-30 евроцентов или на 13-15 грн/л!

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
бензин топливо экономика
 
Подписывайтесь на RegioNews
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Украинские военные показали, как накрыли огнем укрытие россиян
17 сентября 2026, 22:40
В Запорожье российский дрон атаковал автомобиль скорой помощи: ранены двое медиков
17 сентября 2026, 22:08
В Киеве выполнили 80% мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону
17 сентября 2026, 21:51
В Запорожье российский FPV-дрон атаковал пассажирский автобус: пятеро раненых
17 сентября 2026, 21:20
Получи деньги за подписку: украинцев предупредили о скам в Telegram
17 сентября 2026, 20:55
В Ивано-Франковске неизвестные разрисовали автомобиль местного активиста
17 сентября 2026, 20:46
Россияне накрыли огнем Киевщину: среди раненых ребенок
17 сентября 2026, 20:20
Российские войска обстреляли Херсонскую область: погиб мужчина на мопеде, есть раненые
17 сентября 2026, 20:03
Удар РФ по массовому мероприятию в Киевской области: суд оставил под стражей организатора
17 сентября 2026, 19:51
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Николай Княжицкий
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »