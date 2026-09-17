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Николай Княжицкий Народный депутат info@regionews.ua
17 сентября 2026, 11:17

"Польша за три дня": как мании кремлевских пенсионеров толкают Европу к большой войне

17 сентября 2026, 11:17
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«Польша прекратит свое существование через два-три дня», – заявил вчера бывший глава ФСБ и друг Путина Николай Патрушев. Как бы в ответ, Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский Совет безопасности, независимый от НАТО, но с участием Украины
«Польша прекратит свое существование через два-три дня», – заявил вчера бывший глава ФСБ и друг Путина Николай Патрушев. Как бы в ответ, Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский Совет безопасности, независимый от НАТО, но с участием Украины
Иллюстративное фото: из открытых источников
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Похоже, магические мечты "взять что-то за три дня", словно тюремная татуировка, отпечатались в мозгах кремлевских пенсионеров. Те же люди, которые обещали взять за три дня Киев и называли сроки выхода к Ла-Маншу, спустя пять лет полномасштабной войны мечтают выйти на окраины районного центра в Донецкой области. России пришлось потратить остатки золотовалютных резервов, уничтожить технику, которую со времен СССР готовили к "войне с НАТО", и положить несколько сотен тысяч своих военных. Но даже этого не хватило.

Не имея возможности победить на фронте, Путин пытается расширить войну на мирные территории. Новые российские дроны и ракеты предназначены не только для фронта, но и для ударов по гражданским в тылу. Сюда же относятся пуск ракеты в сторону военного вертолета Дании, боевые дроны в аэропортах Германии и разоблаченная генпрокуратурой США российская диверсионная группа, которая должна была готовить убийства и диверсии в США и Европе.

Новости последних недель демонстрируют, что война постепенно расползается. Она ведется уже не только против армий, но и против обществ. Поскольку Украину поддерживают общества Европы и США, Россия пытается переносить давление и на них.

Нравится это или нет, но Европа уже втянута в противостояние с Россией. Пока оно проявляется преимущественно в форме гибридных атак. И именно в этом их особенность: сложно определить момент, когда противостояние уже переросло в войну.

Если пару лет назад еще можно было надеяться остановить Путина дипломатией, то сегодня в это почти никто не верит. США уже испытали разные дипломатические стимулы: от перспектив торговли до личной встречи президентов. Другой инструмент – усиление давления на Россию. В частности, путем расширения помощи Украине и усиления контроля за соблюдением уже введенных санкций.

Это все не значит, что дипломатические попытки должны прекратиться. Но это показывает, что война продолжится до тех пор, пока Путина не остановят. Именно для этого Еврокомиссия и пытается создать независимый от НАТО "европейский совбез" с Украиной в составе. Ведь планы о "Польше за три дня" уже никто не скрывает.

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Европа Польша РФ война угрозы Украина Совет безопасности
 
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