На АЗС обновили ценники: бензин и дизтопливо по цене золота
В Украине цены на горючее остаются нестабильными. Новые ценники на АЗС снова стали "большими"
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 17 сентября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 92,41 гривны за литр (+1,25 гривны);
- бензин А-95 – 88,32 гривны за литр (+1,07 гривны);
- бензин А-92 – 82,63 гривны за литр (+0,12 гривны);
- дизтопливо – 98,24 гривны за литр (+0,32 гривны);
- автогаз – 44,06 гривны за литр (+0,15 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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