Украинские военные накрыли огнем "оккупантов на колесах"
Украинские пограничники показали свежие кадры с фронта. Военные накрыли огнем россиян, когда те пытались скрыться на квадроциклах
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Пограничники подразделения "Феникс" держат оборону в Донецкой области. Украинские защитники наносят россиянам постоянные потери и перерезают их логистические пути.
"Противнику не помогают ни укрытия, ни попытки сбить наши дроны стрелковым оружием, ни попытки сбежать на квадроциклах. Любая цель, уже попавшая в поле зрения пилотов "Феникса", превращается в пораженную", - говорят военные.
Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны уничтожили российский "Град".
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