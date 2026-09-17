Вражеские обстрелы Днепропетровщины: трое погибших и пятеро раненых в сутки

Фото: ГСЧС

Российские войска в течение дня более 40 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов погибли три человека, еще пятеро получили ранения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

Для ударов русские военные применяли беспилотники, артиллерию и авиационную бомбу.

В Никопольском районе под атакой оказались Никополь, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Мозолевская общины. Повреждены частный дом, грузовики и инфраструктура.

Ранения получили четверо мужчин. Трое из них – 58, 28 и 41 года – госпитализированы в состоянии средней тяжести. 45-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

В Каменском районе русские войска атаковали Божедаровскую, Верховцевскую и Пятихатскую общины. Там возникли пожары, погибли три человека. Еще один, 60-летний мужчина, получил ранения. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Криворожском районе русская армия ударила по Софиевской общине. Там повреждена инфраструктура.

В Павлоградском районе войска РФ атаковали Николаевскую общину, в результате чего возник пожар.

В Синельниковском районе под ударом оказались Покровская и Николаевская общины.

Напомним, что в ночь на 17 сентября российские войска атаковали Днепропетровскую область , направив на два района беспилотники и авиабомбу.