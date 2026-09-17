В Запорожье российский дрон атаковал автомобиль скорой помощи: ранены двое медиков
В Запорожье российские войска атаковали автомобиль скорой помощи FPV-дроном. В результате удара ранены двое медицинских работников — фельдшер и водитель
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews .
По его словам, российский беспилотник попал в автомобиль скорой помощи, когда медики спешили по вызову.
"Враг атаковал тех, кто ежедневно спасает жизнь", - написал Семикин.
В результате удара ранения получили фельдшер и водитель скорой помощи.
Напомним, что 17 сентября россияне атаковали Запорожскую область управляемыми авиабомбами.
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