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18 вересня 2026, 00:55

Модель Вікторія Маремуха зізналась, скільки грошей витрачає на місяць

18 вересня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Модель Вікторія Маремуха жартома назвала себе фінансово неграмотною. За її словами, раніше гроші з її рахунку зникали дуже швидко, а причиною були численні покупки

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Вікторії Маремухи, раніше з її картки гроші зникали так швидко, ніби рахунок обчистили аферисти. Проте це були її численні покупки. Зрештою, вона вирішила змінили підхід до грошей, і почала щось відкладати.

Для комфортного життя на місяць, каже модель, їй потрібно щонайменше 150 тисяч гривень.

Вона також уточнила, що досі колишній чоловік може їй щось дарувати. Зокрема, він закриває чимало фінансових питань, які стосуються їхнього сина.

Нагадаємо, раніше співачка Клавдія Петрівна розповіла, скільки грошей їй потрібно для комфортного життя в столиці. Виявилось, чимало коштів артистка витрачає на свою творчість.

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