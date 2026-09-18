Фото з відкритих джерел

Співак Володимир Дантес потрапив у ДТП. Він зіткнувся з іншою іномаркою

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Артист показав фото, де можна побачити, що один із автомобілів помітно пошкоджений. Він уточнив, що це чужа машина, а його BMW не постраждала.

Що стало причиною аварії та хто порушив правила дорожнього руху, Володимир Дантес уточняти не став. Проте він розповів, що постраждали лише машини, а люди - всі цілі. Артист також закликав водіїв не забувати страхувати свої авто.

Зазначається, що свою BMW співак купив у 2025 році. Згідно з даними реєстру, автомобіль купили в автосалоні. За даними з відкритих джерел, вартість такої моделі стартує від 3,5 мійльона гривень.

Нагадаємо, раніше гумористка Настя Ткаченко потрапила в ДТП. Вона зізналась, що відчула сильний страх.