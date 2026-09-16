19:15  16 сентября
В Купянске разоблачили двух женщин, работавших в оккупационной администрации
16:55  16 сентября
Украинские военные уничтожили почти 100 российских "птичек" только за сутки
14:50  16 сентября
Призывники скрылись прямо из автобуса: на Львовщине судили старшего офицера
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2026, 23:20

В Запорожье военный продавал "билеты" для уклонистов

16 сентября 2026, 23:20
Читайте також українською мовою
Фото: Госпогранслужба
Читайте також
українською мовою

Пограничники Бердянского отряда разоблачили военного, организовавшего схему переправки лиц через государственную границу. Теперь ему может угрожать уголовная ответственность

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Пограничники разоблачили военного, который организовал схему переправки мужчин за границу. За 15 тысяч долларов он обещал "помощь" с фиктивными документами. В справках были ложные данные о болезнях и ранении во время боевых задач. С такими документами мужчины хотели уехать за границу.

Мужчину задержали. Во время обысков у него изъяли деньги, мобильные телефоны и банковские карты.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации пограничники Запорожская область
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Бензин в Украине все дороже: что происходит с ценниками на АЗС
16 сентября 2026, 23:55
На Буковине женщина купила авто, которого не существовало
16 сентября 2026, 23:40
В Запорожье россияне атаковали энергетиков: в каком состоянии пострадала работница
16 сентября 2026, 22:55
На Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов погибли пять человек, семь ранены
16 сентября 2026, 22:48
В Херсонской области от российской агрессии погиб пожилой мужчина, еще 9 человек ранены
16 сентября 2026, 22:05
Самые высокие дизельные цены приблизились к 100 гривен: что будет дальше
16 сентября 2026, 21:50
В результате атаки РФ полностью уничтожено складское помещение студии "Квартал 95"
16 сентября 2026, 21:47
ВСУ атаковали российский Су-24
16 сентября 2026, 21:25
В Херсонской области российский дрон атаковал остановку транспорта, ранена пожилая женщина
16 сентября 2026, 21:02
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Николай Княжицкий
Виталий Портников
Все блоги »