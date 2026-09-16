В Запорожье военный продавал "билеты" для уклонистов

Фото: Госпогранслужба

Пограничники Бердянского отряда разоблачили военного, организовавшего схему переправки лиц через государственную границу. Теперь ему может угрожать уголовная ответственность

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Пограничники разоблачили военного, который организовал схему переправки мужчин за границу. За 15 тысяч долларов он обещал "помощь" с фиктивными документами. В справках были ложные данные о болезнях и ранении во время боевых задач. С такими документами мужчины хотели уехать за границу.

Мужчину задержали. Во время обысков у него изъяли деньги, мобильные телефоны и банковские карты.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.