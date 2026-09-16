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16 сентября 2026, 22:05

В Херсонской области от российской агрессии погиб пожилой мужчина, еще 9 человек ранены

16 сентября 2026, 22:05
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Фото: ZUMAPRESS
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В течение 16 сентября русские военные атаковали населенные пункты Херсона ствольной артиллерией и беспилотниками разных типов. По состоянию на 17:30 известно об одном погибшем и девяти раненых гражданских

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, около 06:00 российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на Херсон. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 68-летний мужчина, находившийся на улице.

Еще девять гражданских пострадали в результате атак российских дронов. По два человека получили ранения в Комишанах и Зеленовке, еще пятеро — в Херсоне.

В результате обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, административные здания, больница, магазин, гаражные помещения и автомобили.

По фактам атак прокуратура Херсонской области при процессуальном руководстве начала досудебное расследование по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Прокуроры и следователи полиции документируют последствия атак и собирают доказательства военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним, что российские военные днем 16 сентября атаковали дроном остановку общественного транспорта в поселке Зеленовка Херсонской области. В результате атаки ранена 93-летняя местная жительница.

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