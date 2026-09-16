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Сергей Куюн директор "Консалтинговой группы А-95" info@regionews.ua
16 сентября 2026, 21:50

Самые высокие дизельные цены приблизились к 100 гривен: что будет дальше

16 сентября 2026, 21:50
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Утром самые высокие «дизельные» цены на рынке вплотную приблизились к 100 грн/л. Видно, что брать этот барьер не охото. Но этот драматический момент продлится недолго
Утром самые высокие «дизельные» цены на рынке вплотную приблизились к 100 грн/л. Видно, что брать этот барьер не охото. Но этот драматический момент продлится недолго
Фото из открытых источников
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К примеру, бензин сегодня в одной из сетей тихонько преодолел 90 грн/л, но он, безусловно, остается "дизельной" тени.

Уже неделю европейские котировки дизтоплива держатся +/- 1500 за тонну. Выше было только в апреле этого года, а раньше никогда. Мы все очевидцы исторических рекордов! Пусть бы им недолго…

(При этом цены на нефть всего каких-то $108/барр., в 2008 видели и 147! И то, что тогда не было таких цен на дизель, указывает на проблему именно с этим продуктом).

Очередным триггером стала успешность продвижения йеменских хуситов, атаковавших нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии и взявших под огненный контроль Красное море. На слуху больше заблокирован Ормузский пролив, а между тем сауды тихонько экспортировали нефть и горючее через альтернативный экспортный маршрут – Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море. Именно ее с прошлой недели контролируют хуситы – союзники Ирана.

Есть вопросы, как так случилось при всех финансово-военных возможностях задействованных сторон, но мы уже знаем, что виноваты мы.

По факту сегодня себестоимость последних поступлений дизтоплива 95-96 грн/л, оптовая цена в центральном регионе – 99. Соответственно, вопрос "будет 100 или не будет"?, уже нужно переформулировать "когда будет выше 100?". По моим ощущениям это может произойти уже сегодня.

Значит ли это конец света? Да нет! Цена летит по всей планете. Механизмов сдерживания у нас нет, потому что нет денег, чтобы снижать налоги. Скажу больше, с нового года нас ждет плановое повышение акциза, заложенное в законе еще в 2024 году.

Приятного мало, но еще раз: главное, что это горючее есть. И главная задача действительно обеспечить поставки и в дальнейшем, а рисков хватает, эта борьба уже началась.

И еще. Любой кризис проходит, пройдет и этот.

PS И, пожалуйста, если АЗС закрыта во время воздушной тревоги, не нужно стоять на въезде, и ожидать, когда откроется. Мне было очень тяжело написать это без нецензурной лексики.

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бензин топливо экономика
 
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