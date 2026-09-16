На Буковине женщина купила авто, которого не существовало

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

В полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Она хотела купить автомобиль через интернет-объявление. Однако после того, как она переслала продавцу 23 тысяч гривен предоплаты, связь оборвалась.

"По указанному факту следственные полиции возбудили уголовное производство, предусмотренное ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве 77-летний мужчина отдал мошенникам все сбережения, поверив, что общается с сотрудниками Службы безопасности. Пенсионер передал одному из участников схемы более 27 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 1800 швейцарских франков.