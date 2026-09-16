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16 сентября 2026, 23:40

На Буковине женщина купила авто, которого не существовало

16 сентября 2026, 23:40
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Фото: Национальная полиция
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В Буковине женщина стала жертвой мошенничества. Полиция предупреждает граждан о схеме аферистов

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

В полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Она хотела купить автомобиль через интернет-объявление. Однако после того, как она переслала продавцу 23 тысяч гривен предоплаты, связь оборвалась.

"По указанному факту следственные полиции возбудили уголовное производство, предусмотренное ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве 77-летний мужчина отдал мошенникам все сбережения, поверив, что общается с сотрудниками Службы безопасности. Пенсионер передал одному из участников схемы более 27 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 1800 швейцарских франков.

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