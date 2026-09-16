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16 сентября 2026, 21:47

В результате атаки РФ полностью уничтожено складское помещение студии "Квартал 95"

16 сентября 2026, 21:47
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Фото: ГСЧС
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В результате очередной атаки российских беспилотников было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит студии "Квартал 95"

Об этом студия сообщила в Фейсбуке, передает RegioNews .

По словам представителей "Квартала 95", вместе с составом уничтожено значительное количество декораций, костюмов и других вещей, которые в течение 20 лет использовались во время концертов, телевизионных шоу, съемок фильмов и сериалов.

"В результате очередной атаки российских беспилотников было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит нашей студии. Вместе с ним мы потеряли множество декораций, костюмов и вещей, которые в течение двадцати лет были частью наших концертов, телевизионных шоу, фильмов и сериалов", — сообщили в "Квартале 95".

В студии отметили, что речь идет не только о материальных потерях, ведь каждый предмет реквизита связан с работой команды, съемками, репетициями и созданием программ.

"Для кого-то это просто вещи. Для нас часть большой истории "Квартала". За каждой декорацией, костюмом или предметом реквизита работа команды, съемки, репетиции и десятки историй, которые мы создавали вместе с нашими зрителями", - говорится в заявлении.

В "Квартале 95" подчеркнули, что в результате атаки люди не пострадали. На месте работают подразделения ГСЧС.

"Самое важное — никто из людей не пострадал. На месте работают подразделения ГСЧС. Спасибо спасателям за оперативность, отвагу и профессионализм", — отметили в студии.

Несмотря на уничтожение реквизита, "Квартал 95" заявил, что продолжит работу и проведение запланированных мероприятий.

"Русское оружие может уничтожить имущество. Но оно не может остановить нас. Мы продолжаем работать, писать новые шутки и помогать украинским защитникам. Все запланированные концерты состоятся. С реквизитом или без него", - сообщили в студии.

Также в "Квартале 95" анонсировали телесъемку нового благотворительного концерта 17 октября.

"17 октября встретимся со зрителями на телесъемке нового благотворительного концерта. Потому что смех сегодня — это тоже о жизни. О жизни, которая продолжается, несмотря на все", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киевской области в результате атак российских ударных беспилотников повреждены 17 объектов. Последствия были зафиксированы в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Бучанском и Обуховском районах.

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