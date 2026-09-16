Актер Назар Заднепровский признался, на что он потратил первый гонорар

Фото из открытых источников

Известный актер Назар Заднепровский получил свой первый гонорар еще в 1992 году, когда работал на одном из телеканалов. Он рассказал, на что потратил эти деньги

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews .

Назар Заднепровский признался, что тогда его гонорар казался огромными деньгами. Оказалось, что первым, что он приобрел, был телевизор и видеомагнитофон, о котором он долго мечтал. Все для того чтобы записывать трансляции матчей NBA.

"Тот телевизор Toshiba до сих пор работает у меня на кухне – вот что означает японское качество. Вспоминаю, как тогда зашел в фирменный магазин и вложил в эту технику все до заработанной копейки. И был совершенно счастлив. Видеомагнитофон тоже до сих пор храню как память. Конечно, в эпоху интернета, когда есть Netflix, Megogo и YouTube, это уже раритет. Но тогда это был мой личный билет в мир американского баскетбола", - говорит актер.

Напомним, ранее мужчина актрисы Наталья Денисенко рассказал, сколько он зарабатывает. По его словам, сумма может отличаться ежемесячно.