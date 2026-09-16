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16 сентября 2026, 22:48

На Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов погибли пять человек, семь ранены

16 сентября 2026, 22:48
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Фото: Днепропетровская ОВА
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В течение 16 сентября российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровщину беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов погибли пять человек, еще семеро получили ранения

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

Основное количество атак пришлось на Никопольский район. Российские военные били по Никополю, Марганецкому, Покровскому и Красногригоревскому общинам.

В результате обстрелов повреждены многоквартирный и частный дома, рейсовый автобус и автомобили. Пять человек погибли, еще семь получили ранения.

Одна из раненых — 51-летняя женщина — в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Еще шесть мужчин будут лечиться амбулаторно.

Российские войска также атаковали Криворожский район. Под ударом оказалась Зеленодольская община, где поврежден частный дом.

Спасатели и службы продолжают работать на местах российских атак.

Напомним, что утром 16 сентября российские войска атаковали рейсовый автобус Никопольщины .

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