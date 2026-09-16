В Запорожье россияне атаковали энергетиков: в каком состоянии пострадала работница
15 сентября россияне обстреляли Запорожье. В результате атаки получила травмы работница Запорожьеоблэнерго
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
15 сентября оккупанты атаковали дронами один из критических объектов энергетической инфраструктуры Запорожья. В результате удара погиб 25-летний электромонтер Запорожьеоблэнерго. Его 57-летнюю коллегу госпитализировали.
Теперь медики рассказали о состоянии женщины. У нее диагностировали перелом грудины и сотрясение мозга. В настоящее время врачи проводят обследование. Руководство энергетической компании заверило, что оказывает финансовую поддержку.
Напомним, ранее в Донецкой области россияне очередно атаковали пожарно-спасательную часть. Известно, что среди спасателей ранены.
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