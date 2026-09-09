"Пікантна гра": Потап і Настя Каменських насправді не розлучались

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Потап і Настя Каменських не так давно публічно заявляли про розлучення. Тепер виявилось, що це було брехнею

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Насті Каменських, вони вирішили збрехати про розлучення, щоб підігріти інтерес до воззʼєднання свого дуету. Вона зазначила, що нібито їм довго приписували розлучення в мережі, а вони вирішили на цьому "підіграти".

"Ми дует Потап і Настя, ми завжди балуємося. Ми не ставимося до цього серйозно. Для нас це пікантна гра. Ми ніколи не казали, що розлучилися, і не писали такого. Там не було слова "розлучення". Я не думаю, що це прям маніпуляція. Усі ці чутки про розлучення не мають ніякого відношення до нас. Ми вирішили зіграти на цьому", - говорить Каменських.

При цьоу вони не носять обручки. Причиною Потап назвав те, що на сцені в нього якось зняли обручку з пальця.

Нагадаємо, про розлучення вони заявили у соцмережі, а потім Потап навіть публічно звертався до "колишньої" коханої. При цьому після "розлучення" вони оголосили про відновлення дуету.