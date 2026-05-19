"Потап и Настя" сразу после развода заявили о возвращении
Потап и Настя Каменских недавно подтвердили развод. Однако оказалось, что это не окончательный разрыв
Об этом сообщается в видео-обращении артистов, передает RegioNews.
Видео артисты сняли на русском языке. По их словам, они возвращают свой дуэт, с которого и начиналась их карьера. Первое выступление после воссоединения состоится 19 декабря в Нью-Йорке.
Будут ли они выпускать новые песни, или просто выступать вместе со старым репертуаром – пока неизвестно.
Напомним, дуэт "Потап и Настя" был поставлен на паузу в 2017 году. В 2019 году артисты официально женились и подтвердили отношения. При этом недавно они заявили о разводе после 7 лет брака, а Потап даже публично обращался к бывшей возлюбленной.
