"Потап и Настя" сразу после развода заявили о возвращении

Фото из открытых источников

Потап и Настя Каменских недавно подтвердили развод. Однако оказалось, что это не окончательный разрыв

Об этом сообщается в видео-обращении артистов, передает RegioNews.

Видео артисты сняли на русском языке. По их словам, они возвращают свой дуэт, с которого и начиналась их карьера. Первое выступление после воссоединения состоится 19 декабря в Нью-Йорке.

Будут ли они выпускать новые песни, или просто выступать вместе со старым репертуаром – пока неизвестно.

Напомним, дуэт "Потап и Настя" был поставлен на паузу в 2017 году. В 2019 году артисты официально женились и подтвердили отношения. При этом недавно они заявили о разводе после 7 лет брака, а Потап даже публично обращался к бывшей возлюбленной.