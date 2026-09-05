"Я берегла ту квіточку": співачка Lida Lee зізналась, коли у неї стався перший раз

Фото з відкритих джерел

Співачка Lida Lee розповіла про свій перший сексуальний досвід. Артистка зізналась, що ця історія завершилась не дуже добре

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, вона дуже довго себе "берегла". Вона мріяла, щоб це були стосунки "один раз і на все життя".

"Я берегла ту квіточку дуже сильно довго для того самого, бо мені дуже хотілось, щоб мій партнер — він перший і на все життя. Мене це повністю влаштовувало. І я чомусь намалювала собі цю картину, що от я б хотіла так", - говорить Lida Lee.

Перший раз у співачки стався з хлопцем, якого вона вважала "коханням на все життя". Проте цей досвід виявився не дуже приємним.

"Потім мені розбили серце. Я потім ненавиділа чоловіків і просто мстилася. Мені зрадили. І мій перший сексуальний досвід, він був гавняний. Я не можу сказати, що мені було боляче, але в мене була думка: "Чому цим так люблять займатись?". Я не зрозуміла нічого з першого разу. І в мене це не викликало якогось інтересу і бажання продовжувати розвиватися в цьому напрямку", - зізналась співачка.

Довідка. Лідія Скорубська (Lida Lee) - українська співачка, яка також відома багатьом як бек-вокалістка Дмитра Монатіка. Вона брала участь в його шоу на НСК "Олімпійський". Зараз Ліда веде сольну кар'єру. Українці також можуть її пам'ятати з 10 сезону шоу "Голос", де вона в команді Монатіка дійшла до суперфіналу.