Ведуча Олена Кравець після вибухів вивезла дітей з Києва
Останні тижні росіяни особливо активно атакують Київ. Ведуча Олена Кравець вирішила вивезти дітей у більш безпечне місце
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
За словами акторки, вона вирішила вивезти дітей в більш безпечний регіон. Тепер родина буде жити в Івано-Франківську. Олена Кравець зазначила, що вже орендувала квартиру та розпочинає новий етап життя на новому місці.
"Сьогодні не хочу писати нічого про 1 вересня. Трошки пізніше скажу чому. Хочу ще на добу подовжити літо, спокій, канікули", - каже акторка.
Нагадаємо, раніше співачка Світлана Тарабарова теж вирішила вивезти дітей у більш безпечну область. Це сталось після вибухів на Київщині.
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