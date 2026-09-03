Ведуча Олена Кравець після вибухів вивезла дітей з Києва

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Останні тижні росіяни особливо активно атакують Київ. Ведуча Олена Кравець вирішила вивезти дітей у більш безпечне місце

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами акторки, вона вирішила вивезти дітей в більш безпечний регіон. Тепер родина буде жити в Івано-Франківську. Олена Кравець зазначила, що вже орендувала квартиру та розпочинає новий етап життя на новому місці.

"Сьогодні не хочу писати нічого про 1 вересня. Трошки пізніше скажу чому. Хочу ще на добу подовжити літо, спокій, канікули", - каже акторка.

Нагадаємо, раніше співачка Світлана Тарабарова теж вирішила вивезти дітей у більш безпечну область. Це сталось після вибухів на Київщині.