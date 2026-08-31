В результате российских обстрелов Херсонщины погибли 3 человека, 7 ранены

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В результате российских атак на Херсонщину 31 августа погибли трое гражданских людей, еще семеро получили ранения и травмы, среди них — 11-летний мальчик

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, российские военные в течение дня атаковали населенные пункты области, применяя артиллерию и беспилотники разных типов.

В Херсоне погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина погибла в селе Костырка.

В областном центре ранения и травмы получили пятеро гражданских и 11-летний мальчик. Еще один человек пострадал в результате артиллерийских обстрелов села Никольское.

Также в результате атак повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили.

По фактам российских атак прокуратура Херсонской области начала досудебные расследования по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - по военным преступлениям.

Напомним, что около 16:30 31 августа российские военные атаковали беспилотником 11-летнего мальчика в Центральном районе Херсона .