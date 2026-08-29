"Человек должен жить": ведущий Алексей Суханов признался, планирует ли он уезжать из Украины

Фото из открытых источников

Ведущий Алексей Суханов не скрывает, что обстрелы влияют на его эмоциональное состояние. Он рассказал, планирует ли выезжать за границу

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Алексея Суханов, когда ракеты врага пролетают – у него были мысли о том, чтобы переехать в безопасное место. Однако, когда он выходит на улицу, эти ощущения исчезают.

"Знаете, когда.. У меня были такие мысли, когда под бомбами. Уже вот в последнее время. Когда, знаете, поблизости так пролетало. Да и зимой, когда город не убирался. Отопление нет, свет тоже выключают, снег. Было действительно… Но нет. Конечно, это были такие безумные мысли. Они недолговременны. Когда ты идешь по городу и тебе говорят какие-то приятные слова, что "ваша работа помогает". Я не знаю, как после этого уехать", - говорит ведущий.

При этом он подчеркнул, что не осуждает украинцев, которые выехали за границу.

"У меня никаких осуждений нет к тем, кто уехал. Человек должен жить. Если хотите, в моей философии они делают все, чтобы сохранить украинский код. Таким образом. И они имеют на это право. Человек должен жить", - считает Суханов.

Напомним, ранее Алексей Суханов рассказал, что, по его мнению, Россию исправить невозможно. Ведущий отметил, что для него территории не существует.