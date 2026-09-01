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01 сентября 2026, 00:55

Певица Алина Гросу с маленьким сыном оказалась в эпицентре "прилета" на Киевщине

01 сентября 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Певица Алина Гросу рассказала, что оказалась рядом с прилетом. Оказалось, что она заселилась в уютную гостиницу в селе Мила под Киевом.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Вместо отдыха в отеле Алина Гросу получила взрывы и пожары. Россияне ударили по слогам рядом. К счастью, никто из семьи артистки не пострадал: сама она задержалась на встрече, а ее мама с сыном певицы гуляли.

По словам артистки, прилет произошел почти на ее глазах, и она стала свидетелем детонаций и пожаров. Взрывная волна отбросила автомобиль звезды. В результате прилета здание выгорело дотла, как и номер, который арендовала певица.

"Это ключ от моего номера, куда я заселилась по приезду в столицу, чтобы провести премьеру песни. Один из этих номеров мой, точнее, оконная рама от него… Слава Богу, что мой сын с бабушкой не ждали меня там. Искренние соболезнования всем, кто потерял близких и пережил этот ад", - сказала Гросу.

Напомним, ранее журналистка Алина Доротюк сообщила, что россияне атаковали ее жилищный комплекс. В результате обстрела горели автомобили жителей ЖК.

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