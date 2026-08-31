Цены на популярный фрукт рухнули: какие ценники в супермаркетах

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Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Украине начали снижаться цены на сливы. Теперь ценники меньше на 24%, если сравнивать с прошлой неделей и прошлым годом. Это объясняют избыточным предложением и низким спросом.

Средние цены на сливы местных хозяйств варьируются в пределах 15 – 35 гривен за килограмм. В больших сетях ценники адаптировались к рыночным тенденциям. К примеру, в супермаркетах АТБ, Сильпо, Новус и Варус можно приобрести по цене от 25 до 45 гривен за килограмм в зависимости от сорта и качества фруктов.

Напомним, российские оккупанты в последнее время активно атакуют украинский бизнес. В частности, супермаркеты и склады с продуктами. Представители отрасли рассказали, повлияет ли это на ценовую политику.