Актриса Наталья Денисенко вторично выходит замуж: фото предложения
Актриса Наталья Денисенко и предприниматель Юрий Савранский уехали на отдых в Турцию. Однако вернется оттуда артистка уже невесты
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Юрий Савранский сделал предложение Наталье Денесенко. Она сказала ему "да" у храма Аполона. Помолвка состоялась в присутствии сына актрисы. Пара поделилась фотографиями, где уже можно рассмотреть обручальное кольцо с бриллиантом.
Напомним, ранее Андрей Фединчик рассказывал, как после развода с женой Наталией Денисенко проводит время с сыном. По словам артиста, он проводит с мальчиком максимально много времени и пытается максимально участвовать в его воспитании. Актриса также рассказывала, что бывший муж взял на себя часть расходов, связанных с ребенком.
Певица Мика Ньютон рассказала, как ей диагностировали ракВсе новости »
26 июня 2026, 01:55Состояние ведущего "Караоке на майдане" после операции ухудшилось
26 июня 2026, 01:35Известный актер признался, что влюбился в Лесю Никитюк
26 июня 2026, 00:55
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
В Украине скончался известный режиссер
27 июня 2026, 00:55Цены на автогаз рухнули: что происходит с ценниками на АЗС
26 июня 2026, 23:40Масштабная авария в Черкассах: из-за столкновения легковушек пострадали двое детей
26 июня 2026, 22:48Украинские военные уничтожили российскую гаубицу Д-30
26 июня 2026, 22:40На Прикарпатье из-за аномальной засухи пересох уникальный ручей
26 июня 2026, 22:32В Житомирской области подростки устроили ДТП с мотоциклом
26 июня 2026, 22:25Недалеко от Тернополя произошло ДТП, есть пострадавшие
26 июня 2026, 21:59На Буковине отца и троих детей, которых искали сутки, нашли мертвыми
26 июня 2026, 21:55К Украине приближается сильная жара
26 июня 2026, 21:24
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все блоги »