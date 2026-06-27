Актриса Наталья Денисенко вторично выходит замуж: фото предложения

Фото из открытых источников

Актриса Наталья Денисенко и предприниматель Юрий Савранский уехали на отдых в Турцию. Однако вернется оттуда артистка уже невесты

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Юрий Савранский сделал предложение Наталье Денесенко. Она сказала ему "да" у храма Аполона. Помолвка состоялась в присутствии сына актрисы. Пара поделилась фотографиями, где уже можно рассмотреть обручальное кольцо с бриллиантом.

Напомним, ранее Андрей Фединчик рассказывал, как после развода с женой Наталией Денисенко проводит время с сыном. По словам артиста, он проводит с мальчиком максимально много времени и пытается максимально участвовать в его воспитании. Актриса также рассказывала, что бывший муж взял на себя часть расходов, связанных с ребенком.