Артобстрелы, дроны и авиабомбы: на Днепропетровщине из-за атак РФ 6 раненых, среди них — ребенок

Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские войска в течение 31 августа атаковали Днепропетровскую область дронами, авиабомбами и артиллерией. Ранения получили шесть человек, среди них — 7-летняя девочка

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Никополе, а также Марганецком, Покровском, Мировском и Красногригоревском общинах Никопольского района повреждены супермаркет и многоквартирный дом.

В результате атак пострадали 79-летний мужчина, женщины в возрасте 63 и 28 лет и 7-летняя девочка. Все они будут лечиться амбулаторно.

В Кривом Роге и Зеленодольском обществе Криворожского района российские удары повредили предприятия и инфраструктуру. Ранения получили двое мужчин — 59 и 48 лет. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Васильковской и Раевской общинах Синельниковского района из-за обстрелов произошли пожары.

Еще одно предприятие повреждено в Богдановской общине Павлоградского района.

Напомним, что в результате российских атак на Херсонщину 31 августа погибли три гражданских человека, еще семеро получили ранения и травмы, среди них — 11-летний мальчик.