Атака на Киев: в Дарницком районе пожар из-за падения БпЛА
В Дарницком районе Киева произошел пожар в результате падения беспилотного летательного аппарата. Экстренные службы направляются на место
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .
По его словам, в Соломенском районе загорелась трава у лесополосы.
Также в Голосеевском районе на нежилых территориях по двум адресам обнаружили обломки.
Возгорание там не зафиксировали.
Атака на Киев продолжается. Мэр призвал жителей столицы оставаться в укрытиях.
Напомним, в ночь на 31 августа РФ атаковала Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59, а также 121 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.