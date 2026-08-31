Атака на Киев: в Дарницком районе пожар из-за падения БпЛА

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В Дарницком районе Киева произошел пожар в результате падения беспилотного летательного аппарата. Экстренные службы направляются на место

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

По его словам, в Соломенском районе загорелась трава у лесополосы.

Также в Голосеевском районе на нежилых территориях по двум адресам обнаружили обломки.

Возгорание там не зафиксировали.

Атака на Киев продолжается. Мэр призвал жителей столицы оставаться в укрытиях.

Напомним, в ночь на 31 августа РФ атаковала Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59, а также 121 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.